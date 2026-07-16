Spaccata nella notte in centro Como. Ladro in azione in via Luini, rubata bigiotteria

Ladro in azione nella notte a Como, in pieno centro storico. Preso di mira un negozio in via Bernardino Luini. Secondo le prime informazioni, sarebbe entrato in azione un solo malvivente, che ha spaccato la vetrina dell’esercizio commerciale per rubare all’interno. Indagini affidate ai carabinieri.

Il colpo è avvenuto attorno alle 3 di notte alla “Iris Galerie”. Alcuni testimoni avrebbero sentito distintamente il colpo. Il malvivente ha spaccato la vetrina e in pochi istanti avrebbe poi fatto incetta di articoli di bigiotteria, per poi dileguarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

I testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando la spaccata. In via Luini sono intervenuti i carabinieri di Como. All’arrivo dei militari dell’Arma, il ladro si era già allontanato. Avviate le indagini per risalire al responsabile del colpo. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Questa mattina, il personale ha subito lavorato per ripristinare il negozio e garantire le normali attività. Ancora da quantificare il bottino del ladro. Agli articoli rubati si aggiungono i datti alla vetrina e all’interno del locale.