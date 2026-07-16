Trofeo Val d’Intelvi, torna la leggenda delle cronoscalate. Auto storiche sulle strade del lago

Motori, storia e paesaggi incantevoli. Tra il Lago di Como e il Ceresio torna il fascino del Trofeo Val d’Intelvi, una competizione che guarda avanti rimettendo in moto la storia.

Sabato 12 e domenica 13 settembre le auto da collezione saranno protagoniste di un viaggio speciale nel tempo, sulle strade che hanno fatto la storia del motorismo italiano.

Presentata a Villa Gallia l’edizione 2026. Nata come cronoscalata nel 1938, la gara ha visto passare campioni e marchi leggendari, da Ferrari ad Alfa Romeo, da Lancia a Maserati. Oggi quella storia rivive in una nuova veste, con una sfida di regolarità dedicata agli appassionati delle vetture storiche.

Si partirà da Cernobbio con il Concorso di Stile dedicato ai 60 anni dell’Alfa Romeo Spider e proseguirà domenica con un percorso di cento chilometri tra Argegno, la Valle d’Intelvi e Porlezza.