Futuro Nazionale di Vannacci prende forma. Graziani e De Santis, tra i primi nomi comaschi

Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci, prende forma anche a Como. Sembra ormai imminente un primo incontro del futuro direttivo locale. I rumors si inseguono da giorni e lo stesso consigliere regionale ed esponente del partito, Luca Ferrazzi, ospite di Etv durante la trasmissione “Nessun Dorma” aveva detto in vista delle elezioni amministrative: “Ci saremo e, se ci sarà la possibilità di dialogo con il centrodestra sui programmi delle città ragioneremo insieme. Se le nostre idee saranno prese in esame – aveva detto – credo ci sarà la totale disponibilità a stare insieme, ma in qualunque caso ci saremo”.

In attesa delle discese in campo ufficiali restano le numerose indiscrezioni sui nomi. E quelli in circolazione parlano di alcuni volti noti alla politica comasca. Due su tutti: da una parte l’ex consigliere comunale della giunta Landriscina e colonnello della Guardia di Finanza, Sergio De Santis, dall’altra l’ex comandante della polizia locale – e ago della bilancia al ballottaggio nelle elezioni che hanno decretato sindaco Alessandro Rapinese – Vincenzo Graziani.

A questi si aggiungerebbero Gianluca Marcantuono e Guido Carati entrambi già impegnati in ambito politico.

Prime ipotesi alle quali si attende di capire se seguirà l’ufficialità.

Un primo appuntamento per trovare conferme potrebbe essere vicino. Sembra, infatti, che la sezione di Como possa riunirsi già entro la fine del mese di luglio. Da quanto emerge, inoltre, il lavoro di Futuro Nazionale sta proseguendo a tutti i livelli e a tutte le latitudini. Oltre al capoluogo primi ragionamenti sarebbero in corso anche a Erba e Cantù.