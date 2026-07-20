Navigazione: livello del Lago troppo basso, fermata di Sala Comacina sospesa da sabato

Sono sospese da sabato le fermate dei battelli a Sala Comacina, sulla sponda occidentale del lago di Como, proprio davanti all’isola Comacina. Colpa del livello del lago, sceso così tanto da far riemergere una condotta fognaria a pochi metri dal pontile. Il tubo, infatti, dovrebbe correre sul fondo per circa 80 metri, ma con l’acqua così bassa affiora a pelo d’acqua, diventando un ostacolo per le imbarcazioni in arrivo. A imporre lo stop è stata navigazione laghi.

A dare l’allarme, qualche giorno fa, è stata la Guardia costiera. Il sindaco Roberto Greppi ha quindi allertato Como acqua, l’azienda che gestisce la rete fognaria, la quale ha posato le boe intorno al tubo e ha già incaricato una ditta specializzata per l’intervento. I tecnici, in ogni caso, escludono perdite. Il Comune, per precauzione, invita a non fare il bagno e a non passare in barca nel tratto tra la spiaggetta e il pontile.



Il lago, va detto, è sceso sotto il suo punto di riferimento dall’inizio della settimana scorsa e ieri pomeriggio si trovava 12,1 centimetri più in basso, con le riserve d’acqua scese al 16,1%. Proprio per questo la condotta andrà riportata sul fondo e ancorata di nuovo, anche se non ci sono ancora tempi certi per la riapertura dello scalo, fermo in piena stagione turistica. Un caso simile, del resto, si era già verificato sull’altra sponda del lago, tra Blevio e Torno.