L’esperienza del lettone Andrejs Gražulis al servizio della Pallacanestro Cantù 2026-2027

Un uomo di lunga esperienza al servizio della nuova Pallacanestro Cantù. Il club brianzolo ha annunciato l’ingaggio di Andrejs Gražulis. Ala di 202 cm per 101 chili, Andrejs Gražulis è nato il 21 luglio 1993 a Koknese, in Lettonia.

Cresciuto nel BK Ventspils, Andrejs Gražulis ha completato la trafila giovanile esordendo in prima squadra nella stagione 2011-2012; è rimasto nel club per sei annate, intervallate da un prestito al Valmiera nel 2013, conquistando il titolo lettone nel 2014 e collezionando 29 presenze tra EuroCup, Basketball Champions League e Fiba Europe Cup.

Dopo aver giocato in Russia, nel 2019 è giunto in Italia, a Tortona, rendendosi protagonista di un campionato di Serie A2 da 16.8 punti e 8.3 rimbalzi di media, numeri che gli valgono la chiamata di Trieste. In biancorosso è rimasto per due stagioni, facendo registrare 10.2 punti e 6.3 rimbalzi di media.

Nell’estate del 2022 il trasferimento a Trento, dove ha disputato due annate di altissimo livello tra campionato tricolore ed EuroCup, così da meritare la chiamata della Virtus Bologna, con cui ha debuttato in Eurolega, totalizzando 21 presenze nella massima competizione europea per club. Poi le esperienze con Badalona in Spagna e con il Turk Telekom Ankara fino alla chiamata del club brianzolo.

«Andrejs è un giocatore di grande esperienza internazionale maturata tra squadre di club e Nazionale – ha detto Simone Giofrè, general manager della Pallacanestro Cantù – Le sue caratteristiche tecniche e la conoscenza del gioco sono doti utilissime per il nuovo roster che sta nascendo e siamo certi che saranno apprezzate dal nostro pubblico».