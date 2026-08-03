Cantù, esordio in trasferta a Venezia, nella città di coach Vitucci. La “prima” in casa con Udine

Esordio a Venezia, contro la Reyer, per la Pallacanestro Cantù, domenica 27 settembre. Proprio nella città del nuovo allenatore della squadra brianzola, Frank Vitucci. La prima casalinga sarà invece a Desio il 4 ottobre contro Udine.

La Lega Basket ha reso noto il calendario della regular season 2026-2027 che prenderà il via nel weekend del 27 settembre, una settimana dopo il primo evento stagionale, la Supercoppa alla Nova Arena di Tortona, in programma il 19 e 20 settembre.

Il girone d’andata, che eleggerà le 8 protagoniste della Final Eight di Coppa Italia di Torino, si concluderà domenica 10 gennaio 2027. L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 9 maggio 2027. Le date dei playoff per lo scudetto verranno ufficializzate in base al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee per Club.

Durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo in due turni: domenica 20 e domenica 27 dicembre. La stagione regolare 2026/2027 non prevede partite infrasettimanali.

Un campionato che per la Pallacanestro Cantù sarà storico, visto che è previsto l’utilizzo della nuova arena di corso Europa, che sarà pronta il prossimo anno; l’ipotesi è il mese di marzo. Guardando al calendario, l’esordio potrebbe essere il 7 marzo contro la Maxima Roma, la nuova società che ha acquisito il titolo di Brescia. Prima l’Acqua S.Bernardo disputerà i suoi match casalinghi al PalaDesio.

Intanto la squadra, che si raduna il 17 agosto, potrà già utilizzare la palestra a fianco della struttura principale, destinata agli allenamenti della formazione di Vitucci e alle partite del settore giovanile.

Tra le date che i tifosi segneranno in rosso sul proprio calendario quelle dei derby: Cantù-Milano (1° novembre in Brianza, e 25 aprile nel capoluogo lombardo) e Cantù-Varese (6 dicembre al Paladesio e 7 febbraio 2027 in trasferta).