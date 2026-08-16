Liverpool-Como, la prima sfida è terminata 0-0

In attesa della sfida di Anfield Road (ore 19), Liverpool e Como si sono sfidati in un primo match, disputato a porte chiuse all’Axa Training Centre. La gara è terminata 0-0, ed è stata giocata con tempi di 35 minuti. Poche le emozioni in una sfida in cui sono stati prevalentemente schierati giocatori che di solito trovano meno spazio.

Ora l’appuntamento più atteso: alle 19 la partita ad Anfield Road, uno degli stadi più famosi del mondo. Al seguito anche un folto di tifosi lariani. Incontro che va a chiudere la tournée inglese della squadra di Cesc Fabregas, aperta dal match di Londra contro l’Arsenal, terminato 1-1 (QUI il resoconto).