Famiglia assalita dai cavalli sul Monte Generoso. Ferito il cane. Soccorsi dai vigili del fuoco

Paura per una famiglia che stava facendo un’escursione sul Monte Generoso, assalita da un branco di cavalli allo stato brado. Gli animali, spaventati probabilmente dal rombo di una moto, hanno attaccato e ferito il cane e terrorizzato le tre persone, una coppia con una bambina di sette anni, che hanno chiesto aiuto. Sono state raggiunte e soccorse dai vigili del fuoco con l’elicottero.

Ieri pomeriggio, la famiglia era sui sentieri della montagna tra Italia e Svizzera, in una zona in cui vivono anche cavalli allo stato brado. Durante l’escursione, la coppia e la bambina si sono trovate in forte difficoltà per l’attacco degli animali.

Secondo quanto ricostruito i cavalli sarebbero stati spaventati dal passaggio di una moto da trial impegnata in un percorso fuoristrada e avrebbero reagito in modo aggressivo verso il cane, individuato probabilmente come una possibile minaccia.

Il branco ha attaccato il cane della famiglia mordendolo e calpestandolo. Le tre persone, molto spaventate anche se fortunatamente illese non sapevano come muoversi e hanno chiesto aiuto.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha individuato la famiglia e dopo averla rassicurata ha inviato l’elicottero Drago 153 e via terra le squadre speleo alpino fluviali di Como con due mezzi fuoristrada appositamente attrezzati.

L’elicottero ha recuperato la famiglia e il cane trasportandoli e sbarcandoli in una zona sicura dove sono stati presi in consegna dalle squadre di terra dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno quindi accompagnato la coppia e la bambina alla loro auto. Il cane è stato affidato al veterinario.