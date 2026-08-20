Fango e detriti sulla Regina, senso unico alternato a Colonno

La pioggia sta già causando i primi problemi sul territorio comasco. Disagi sulla statale Regina, tra Colonno e Argegno. Il valletto che abitualmente causa problemi ha riversato sulla strada fango e detriti. Al momento, la statale resta percorribile ma a senso unico alternato nel tratto interessato.

Già presenti per gli interventi e il monitoraggio gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Tremezzina, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas