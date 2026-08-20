Incendio sul Monte Goi ancora attivo: sganciato oltre un milione di litri d’acqua

L’incendio è ancora attivo, anche se il picco dell’emergenza è stato superato. Una settimana fa, alle 15.09 di giovedì 13 agosto, la prima segnalazione delle fiamme sul Monte Goi. Nel sottobosco non mancano punti con temperature molto alte, che vengono monitorati, con squadre pronte a intervenire immediatamente in caso di bisogno.

In amministrazione provinciale è stato fatto un primo bilancio dell’operazione di spegnimento, che ha avuto come momento critico la notte tra il 13 e 14 agosto, con il rogo vicinissimo alle case e con il rischio che da via Oltrecolle si propagasse verso il centro città con il rischio di coinvolgere, nella zona della Madruzza, il riduttore di pressione di gas che copre tutta Como. Sarebbe stato un disastro.

In totale sul Monte Goi sono stati effettuati 1.022 sganci d’acqua effettuati dai mezzi aerei, tra elicotteri del sistema regionale AIB, dei Vigili del Fuoco e Canadair per un totale di 1.083.000 litri. Di questi, 561.000 litri sono stati prelevati dalla rete dell’acquedotto.

Il resoconto completo e le interviste nel telegiornale delle 19.30.