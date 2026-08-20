Temporali e grandine, allagamenti in Altolago. Regina chiusa a Domaso

Temporali e vento annunciati per la giornata di oggi stanno interessando gran parte del territorio comasco. Segnalate strade allagate, rami caduti e problemi per la circolazione in numerose zone del territorio. Grandine nel Canturino, mentre in Altolago temporanea chiusura della Regina tra Domaso e Gera Lario perché la pioggia intensa ha allagato la strada.

I primi problemi sul territorio comasco si sono registrati questa mattina sulla statale Regina, tra Colonno e Argegno. Un valletto ha riversato sulla strada fango e detriti e per alcune ore la strada è stata percorribile solo a senso unico alternato nel tratto interessato.

Situazione analoga nel pomeriggio in Altolago perché la pioggia intensa ha causato allagamenti e piccoli smottamenti e la strada è stata bloccata tra Domaso e Gera Lario. Criticità anche nell’area Lecchese del territorio.

Pioggia intensa e anche grandine in Brianza. Tra le zone più colpite Figino Serenza e Carimate. Allagamenti e rami caduti anche nella zona della Pedemontana.