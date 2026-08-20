Lavori di asfaltatura in viale Rosselli. Chiusure notturne da lunedì 24 agosto al 2 settembre

Lavori di asfaltatura dalla prossima settimana in viale Fratelli Rosselli, a Como. Il cantiere inizierà lunedì 24 e dovrebbe concludersi entro il 2 settembre. Per consentire l’intervento, sono previste chiusure e limitazioni al traffico in orario notturno.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria strade per asfaltature e rifacimento marciapiedi varato da Palazzo Cernezzi e i lavori saranno eseguiti dalla Avr di Roma, che si è aggiudicata l’opera.

Le limitazioni al traffico, in una zona nevralgica del capoluogo lariano, sono previste solo in orario serale e notturno, dalle 20.30 alle 6 tutti i giorni, come disposto da un’ordinanza firmata dal dirigente del settore opere pubbliche Luca Noseda.

Nel documento viene precisato che è necessario “un importante restringimento delle carreggiate per la tipologia di lavorazione e per le dimensioni dei mezzi da usare per la realizzazione dell’intervento”. Previsto nel dettaglio il passaggio su una sola corsia di marcia in direzione di viale Vittorio Veneto e la chiusura totale della corsia in direzione Lungo Lario Trento. Dalle 6.30 di ogni mattina e fino alle 20.30 la circolazione dovrebbe sempre essere regolare.

L’azienda gestirà la segnaletica e le informazioni in tutti i passaggi, in base all’andamento dei lavori. Salvo imprevisti o cambiamenti, il cantiere dovrà essere avviato lunedì 24 agosto e dovrà essere completato entro il 2 settembre.

Lavori al via sempre da lunedì prossimo anche per il rifacimento del marciapiede in viale Varese, nel tratto tra piazza Cacciatori delle Alpi e via Benzi. Prevista la chiusura di una corsia nel tratto interessato, in base all’avanzamento dei lavori.