Controesodo estivo, A9 già in coda verso il confine. Weekend da bollino rosso

Code, pioggia e traffico verso il confine: la A9 anticipa di qualche ora il weekend più critico del controesodo estivo. Secondo il bollettino Cciss, poco dopo le 9 si sono formate code tra Como Nord e il Lago di Como in direzione Svizzera, aggravate dalla pioggia segnalata già dalle 8.47 tra l’allacciamento con la A8 e lo svincolo del Lago di Como. A metà mattina la coda si è spostata più a monte, all’altezza di Como Monte Olimpino, sempre verso il confine.

A livello nazionale, secondo le stime di Anas il weekend porterà, fino a domenica 23 agosto, oltre 24 milioni di spostamenti sull’intera rete del gruppo Fs, tra strade e autostrade. Tra le arterie indicate come più esposte all’aumento del traffico compare anche la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, l’itinerario che dal capoluogo sale verso la Valtellina e il confine con la Svizzera attraverso il passo dello Spluga. Nella nota diffusa dalla società, l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme raccomanda di «mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti e rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada», perché «arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente».

Per il rientro delle vacanze resta comunque in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate, fissato sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, mentre Anas ha sospeso fino al 7 settembre circa 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi. Lo stesso Gemme aggiunge: «È proprio in questa fase, però, che dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione alla sicurezza sulle nostre strade», ha dichiarato.