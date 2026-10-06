Giovedì a Vighizzolo l’addio a Gabriele Pennati, il 17enne morto in un incidente mercoledì scorso

Si terrà giovedì 8 ottobre alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Vighizzolo il funerale di Gabriele Pennati, il 17enne morto mercoledì scorso in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto dopo la scuola. Una tragedia che ha sconvolto compagni e amici e l’intera comunità. La procura di Como aveva disposto l’autopsia e dopo il nullaosta è stata decisa data dell’ultimo saluto. Nei giorni scorsi per ricordare Gabriele sono stati organizzati semplici ma significativi momenti per affrontare insieme un dolore che lascia senza parole.

Uno di questi ha visto gli studenti del liceo Fermi e del Sant’Elia rendergli omaggio, con fumogeni e il rombo dei motori delle moto.