Giro di Lombardia a Como, i provvedimenti per la viabilità: sosta vietata e stop al traffico

E’ ufficiale l’ordinanza che riguarda i provvedimenti per la viabilità in città per l’arrivo del Giro di Lombardia, previsto per sabato prossimo verso le 17 sul lungolago.

Predisposte chiusure al traffico e modifiche alla sosta, sia sul tracciato, sia in zona stadio, dove ci saranno i pullman e le hospitality delle squadre e nei pressi di piazza Cavour, che sarà punto di riferimento finale.

La “classica” di ciclismo scatterà da Bergamo alle 10.45. L’ingresso in provincia di Como, ipotizzando una media di 40 chilometri orari, verso le 15.10 a Bellagio. Poi la scalata al Colle del Ghisallo (15.30) e la discesa verso la città attraversando Canzo, Asso, Albese, Tavernerio e il passaggio da Camnago Volta con l’ingresso a Como poco dopo le 16. In generale sul percorso le chiusure saranno predisposte con largo anticipo.

Il tracciato nella convalle attraverserà, in arrivo dal bivio di Ponzate di Tavernerio, Camnago, e poi, come punti principali di un lungo elenco, via Briantea, viale Giulio Cesare, la tangenziale di viale Innocenzo, via Bixio con la salita a San Fermo. E poi via Bellinzona, via Borgovico fino ad arrivare al lungolago. Ci sarà la salita verso Civiglio passando da via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante e via Grossi.

Nuova discesa in città passando da Ponzate e Camnago con ripetizione della salita di San Fermo e arrivo in piazza Cavour.

Occorre la massima attenzione per regolarsi con gli orari dell’evento, perché dalle ore 10 su queste vie e le altre toccate dalla gara scatta il divieto di sosta, mentre dalle 15.45 sarà completamente bloccato il traffico, fino al termine della manifestazione. Una disposizione che vale per ogni tipo di veicolo e sarà anche vietato attraversare la strada per i pedoni.

I veicoli provenienti da via Torno dalla Lariana, durante la gara, saranno invitati a fare inversione.

Cambieranno ovviamente, i percorsi dei bus, con soppressione di corse e di fermate.

Ecco il riassunto dei principali ulteriori provvedimenti che riguardano la città di Como.

Tra giovedì alle 19 e sabato, fino al termine dell’evento, sarà off-limits – vietati transito e sosta – la zona di piazza Cavour, con le vie Fontana e Cairoli e piazza Grimoldi, per consentire il posizionamento delle strutture legate all’evento ciclistico. Medesimo provvedimento per la corsia preferenziale del Lungo Lario dalle 14 di venerdì alle 22 di sabato.

Proprio il lungo lago sarà interamente chiuso dalle 3 alle 7 del mattino e dalle 12 alle 22 di sabato.

C’è poi la zona dello stadio, che ospiterà i pullman delle squadre e che dopo la fine del Giro sarà predisposta per la gara di calcio Como-Roma, che si gioca alle 12.30 di domenica.

In viale Vittorio Veneto il blocco ai parcheggi scatta alle 12 di venerdì, in viale Puecher dalle 9 di sabato e in via Masia – tra piazzale Somaini e viale Rosselli – dalle 19 di giovedì.

Al termine della competizione ciclistica saranno poste le barriere in vista della partita di calcio.

Parcheggio vietato anche in piazzale Santa Teresa dalle 13 di venerdì 9 ottobre alle 22 di sabato per consentire l’allestimento di un’area fun, come da richiesta di Rcs Sport, organizzatore del Giro di Lombardia.