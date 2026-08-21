Montorfano, uomo di 49 anni trovato a terra ferito in modo grave. Accertamenti dei carabinieri

Un uomo di 49 anni è stato trovato a terra in strada, in una pozza di sangue questa mattina a Montorfano, in via Molino. E’ stato soccorso e portato al Sant’Anna in condizioni gravissime e sono in corso le indagini dei carabinieri di Como e della stazione di Albate per chiarire cosa sia accaduto.

Il 49enne era in tenuta da ginnastica ed era a poca distanza da casa. Una delle ipotesi è che fosse uscito per fare jogging. Da chiarire però cosa sia accaduto dopo. L’uomo potrebbe essere caduto accidentalmente o per un malore, sbattendo poi la testa su un muretto. Valutata anche l’ipotesi di un’auto pirata, ma i carabinieri l’avrebbero ormai esclusa. Dalle prime informazioni, sembra che avesse una profonda ferita alla testa, riportata probabilmente cadendo a terra. Tutti gli accertamenti però sono ancora in corso. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

Il 49enne è ricoverato al Sant’Anna in condizioni purtroppo critiche.