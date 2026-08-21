Smottamento a Domaso, Regina è stata riaperta. Situazione critica in Nord Lombardia e Ticino

La Statale Regina è stata riaperta dopo lo smottamento a Domaso causato dal maltempo davanti alla sede della Canottieri. L’arteria era stata chiusa nel pomeriggio di ieri. La circolazione è stata prima ripristinata a senso unico alternato, con la riapertura in entrambi i sensi di marcia verso le 23.

Il maltempo sta creando enormi disagi, in queste ore, nel Nord Lombardia e in Canton Ticino.

In provincia di Bergamo sono isolati cinque comuni della Val Brembana; nel Bresciano è chiusa per uno smottamento la statale del Tonale e abitanti di località della Valcamonica sono stati sfollati. Problemi anche in Valtellina, a Teglio è esondato un torrente ed è stata evacuata la frazione di Bondone.

Anche in Canton Ticino sono state segnalate strade allagate, danni e persone sfollate.