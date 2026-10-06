OrientaMente e Ri-OrientaMente, il bilancio dei progetti de Lo Snodo di Erba per gli studenti

I risultati e le novità di OrientaMente e Ri-OrientaMente, due progetti nati per accompagnare i giovani nei momenti di scelta e di ripensamento del proprio percorso scolastico, sono stati presentati nella sede dell’Associazione Lo Snodo alla stazione di Erba.

OrientaMente è un percorso riservato agli studenti di seconda e terza media per scegliere in modo più consapevole la scuola superiore. Ri-OrientaMente è un servizio per gli alunni di prima e seconda superiore che mettono in discussione la propria scelta. A loro disposizione incontri gratuiti con uno psicologo per capire meglio cosa fare nell’immediato futuro.

Nel corso dell’annualità 2025/2026 sono stati elaborati 561 profili orientativi, coinvolgendo 6 istituti scolastici e un bacino che ha compreso 26 comuni. Il progetto è sostenuto da BCC Brianza e Laghi e Fondo De Orchi per OrientaMente e da Fondazione del Monte di Lombardia per Ri-OrientaMente.

Durante la presentazione il presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi, ha chiarito: “Questi progetti rappresentano bene il modo in cui Lo Snodo intende essere presente sul territorio: costruendo relazioni, creando occasioni concrete per accompagnare i giovani in momenti importanti della loro vita”.

La consigliera dell’associazione Sofia Favalli ha sottolineato il valore dei giovani volontari: “Siamo abbastanza vicini all’esperienza degli studenti da ricordare quanto possa essere difficile scegliere, ma abbastanza grandi da condividere ciò che abbiamo imparato. Non si tratta di trovare la risposta giusta, ma di aiutare ciascuno a comprendere quale sia la scelta più adatta a sé”.

Spazio anche alla voce di studenti e scuole. Presenti tra gli altri Giovanni Pontiggia, presidente di BCC Brianza e Laghi, e Claudio Taiana per il Fondo De Orchi.

Per il 2026/2027 OrientaMente coinvolgerà gli istituti di Canzo/Asso, Pusiano/Eupilio, Ponte Lambro, Albavilla, Alzate e San Vincenzo. Sarà confermato anche Ri-OrientaMente, rivolto agli studenti delle superiori in difficoltà rispetto al proprio percorso.