Variante di Scarenna, 16 anni dopo la frana: l’inaugurazione a metà novembre

Ci sono voluti 16 anni, ma ora si intravede la fine. Erano previsti per fine settembre i lavori alla variante di Scarenna, fondamentali per consentire il collegamento tra la frazione di Asso e Caslino d’Erba. Interventi in corso, ma ormai in dirittura d’arrivo. Ci sono voluti fondi, proroghe, appelli e soprattutto tanti anni di stallo. Ma ora – dopo la frana del 2010 e la ripresa dei lavori un anno fa – arriva una buona notizia per residenti e lavoratori. L’inaugurazione della strada è attesa per metà novembre.

Sul posto, a inizio luglio, aveva effettuato un sopralluogo anche l’assessore regionale Alessandro Fermi, insieme al presidente della Comunità Montana, Danilo Bianchi, all’impresa che ha in mano il cantiere e a diversi sindaci del territorio. Regione Lombardia, lo ricordiamo, ha investito oltre 1 milione di euro per l’opera. Era stato proprio Fermi, all’epoca presidente del Consiglio regionale, con un ordine del giorno a porre l’attenzione su un punto cruciale per la viabilità del territorio.