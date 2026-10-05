Cantù a testa alta: grande cuore contro Udine, sconfitta al supplementare

Nuova sconfitta per la Pallacanestro Cantù in un inizio di stagione che non pare esagerato definire pessimo, almeno sul fronte dei risultati. Dopo aver perso tutte le amichevoli estive, la squadra di Frank Vitucci prosegue la sua striscia negativa anche in campionato. Brianzoli battuti questa sera al PalaDesio nella delicata sfida interna contro Udine. Ma i rimpianti sono molti, per uno stop maturato dopo un tempo supplementare (84-85 il finale) e dopo una partita in cui la truppa di coach Francesco Vitucci ha messo impegno e determinazione fino all’ultimo e ha sfiorato la vittoria con una conclusione di Christon che sulla sirena è finita sul ferro.

Una battuta d’arresto maturata al termine di una sfida equilibrata, come testimoniano i parziali delle quattro frazioni (20-18, 36-36, 56-58, fino al 77-77 dei tempi regolamentari e il conclusivo 84-85).

Nei tempi regolamentari, nel momento decisivo della quarta frazione i padroni di casa hanno avuto il demerito di pasticciare troppo quando invece era il momento di segnare canestri che sarebbero stati preziosissimi e la formazione friulana non si è fatta pregare. Poi nel finale la svolta che però non è servita: conclusione da tre di Moraschini a quattro secondi dalla fine con la palla che ha girato nel ferro ed è uscita. Ma pochi istanti dopo è stato lo stesso Moraschini a siglare il canestro della parità e del 77-77 che ha portato le due contendenti al supplementare.



Anche in questo caso sfida punto a punto con la conclusione di Christon a fil di sirena che è finita sul ferro e ha sancito il successo dei friulani con un solo punto di differenza.



Per la formazione brianzola i migliori marcatori sono stati Savion Flagg (20 punti), Riccardo Moraschini (17) e Semaj Christon (14).



Nel prossimo turno nuova gara interna per l’Acqua S.Bernardo, che domenica prossima alle 17 attende al PalaDesio il Napoli Basketball.