Lavori sulla provinciale tra Lurago Marinone e Limido Comasco: previste modifiche alla viabilità

Lavori sulla strada provinciale 24, in particolare nel tratto compreso tra Lurago Marinone e Limido Comasco. Proseguono gli interventi di manutenzione della pavimentazione, dalla rotatoria di intersezione con la provinciale 32 fino alle intersezioni con la viabilità comunale di via della Pineta e via IV Novembre.

L’intervento prevede l’asfaltatura della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di chi percorrere quel tratto strada. Il maltempo di lunedì 24 e martedì 25 agosto non ha consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni e, per questo, è stato aggiornato il cronoprogramma del cantiere.

È prevista la sospensione temporanea del transito su una corsia di marcia e la circolazione sulla corsia libera. Nel dettaglio, i lavori interesseranno la corsia in direzione Limido Comasco–Lurago Marinone dalle 8.30 di lunedì 31 agosto alle 8.30 di mercoledì 2 settembre. Mentre dalle 8.30 di mercoledì 2 settembre alle 8.30 di sabato 12 settembre sarà interessata la corsia di marcia in direzione opposta, Lurago Marinone–Limido Comasco.

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata nelle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento.