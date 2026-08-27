Como celebra il suo patrono: taglio del nastro alla fiera di Sant’Abbondio

Con il taglio del nastro poco dopo le 19 è ufficialmente iniziata la fiera di Sant’Abbondio. Como celebra il suo patrono con una serie di appuntamenti che proseguiranno fino a lunedì 31 agosto. Un evento all’insega di tradizione, storia, cultura e anche piatti del territorio, che ogni anno richiama sempre più persone. Ingredienti chilometro zero, street food, birra artigianale, musica e un’area giochi dedicata ai più piccoli: alla fiera di Sant’Abbondio il programma è ricco e variegato, capace di soddisfare (e intrattenere) proprio tutti. Presenti all’inaugurazione il sindaco Alessandro Rapinese, gli assessori e le forze dell’ordine.

Immancabile anche la fiera zootecnica in viale Cattaneo, dove sarà presente anche il mercato agricolo di Coldiretti. Come di consueto, inoltre, la Croce Azzurra ha allestito uno stand informativo e divulgativo, con dimostrazioni pratiche e attività rivolte ad adulti e bambini. Con loro anche Avis Como, che ha predisposto uno spazio dedicato alla promozione della donazione del sangue. A intrattenere comaschi e non solo ci pensano anche gli sbandieratori e gli arcieri del Palio del Baradello, il corpo musicale di Rebbio e la Società Archeologica Comense. Spazio, anche quest’anno, all’Enpa di Como, che gestisce il canile della Valbasca e sensibilizza sulla cura e il benessere degli animali domestici, spesso abbandonati e che meritano un’occasione di ricatto.

Per l’occasione, spazio anche agli appuntamenti della diocesi di Como. Domenica nella basilica di Sant’Abbondio alle 10.30 la Santa Messa, mentre alle 18 saranno celebrati i Primi Vespri, trasmessi in diretta su Etv, con il messaggio del cardinale Cantoni alla città. Spazio poi agli appuntamenti di lunedì 31 agosto, giorno della solennità di Sant’Abbondio, in basilica alle 8.30 saranno celebrate le lodi mattutine e alle 10.30 la messa. Più tardi, alle 17, in Cattedrale, appuntamento con la Santa Messa solenne presieduta dal cardinale Cantoni, sempre in diretta su Espansione Tv. La giornata si concluderà nella basilica di Sant’Abbondio alle 20.45 con il concerto in onore del patrono. In mezzo il concerto di Sant’Abbondio con l’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo.