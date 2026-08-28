Taglio del nastro, è iniziata la fiera di Sant’Abbondio. Il sindaco: “Superate le aspettative”

Con il taglio del nastro giovedì sera poco dopo le 19 è ufficialmente iniziata la nuova edizione della Fiera di Sant’Abbondio. Como celebra il suo patrono con una serie di appuntamenti che proseguiranno fino a lunedì 31 agosto. Presenti all’inaugurazione amministrazione comunale e forze dell’ordine. “È la festa dei comaschi. Alla quinta edizione direi che abbiamo superato le aspettative”, ha sottolineato il sindaco Alessandro Rapinese. Non solo storia e divertimento: la solidarietà fa da sfondo all’immancabile appuntamento della tradizione comasca. “Il ricavato dei pranzi e delle cene, al netto delle spese, andrà in beneficienza. L’anno scorso sono stati raccolti e donati 30mila euro – ha ricordato ancora il primo cittadino – Quindi alla fiera di Sant’Abbondio si sta insieme, ci si diverte e si fa anche del bene”.

Spazio anche agli appuntamenti della diocesi di Como. Domenica nella basilica di Sant’Abbondio alle 10.30 la Santa Messa, mentre alle 18 saranno celebrati i Primi Vespri, trasmessi in diretta su Etv, con il messaggio del cardinale Cantoni alla città. Spazio poi agli appuntamenti di lunedì 31 agosto, giorno della solennità di Sant’Abbondio: in basilica alle 8.30 saranno celebrate le lodi mattutine e alle 10.30 la messa. Alle 17, in Cattedrale, appuntamento con la Santa Messa solenne presieduta dal cardinale Cantoni, sempre in diretta su Espansione Tv. La giornata si concluderà nella basilica di Sant’Abbondio alle 20.45 con il concerto in onore del patrono, preceduto – sabato alle 20.30 nella basilica di San Fedele – dal concerto dell’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo. L’ingresso è libero e le offerte raccolte nel corso della serata saranno devolute a Casa Nazareth – Mensa solidale di Como.