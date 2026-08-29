Al via la 74esima edizione della Fiera del Libro. Autori, incontri e spettacoli fino al 13 settembre

Como si prepara a un mese di incontri e presentazioni. Da oggi prende il via la 74esima edizione della Fiera del Libro, in programma fino al 13 settembre. L’appuntamento, ormai tra i più longevi della provincia, porta ogni anno decine di autori, italiani e non solo, a incontrare il pubblico comasco tra presentazioni, dialoghi e momenti di approfondimento. Dunque un calendario fitto, che accompagna la città con eventi pensati per lettori di ogni età, dai più piccoli agli appassionati di lunga data.

Guardando al programma dei primi giorni, spiccano già diversi appuntamenti di rilievo. Nel pomeriggio Jennifer Radulovic presenta il suo libro dedicato al Medioevo, raccontato attraverso lo sguardo di altre culture. Segue in serata Giorgio Falco, mentre più tardi la Fiera propone un confronto dedicato al cammino di Santiago, tra il valore del pellegrinaggio autentico e la tendenza, sempre più diffusa, a trasformare ogni esperienza in un contenuto da condividere sui social. A chiudere la giornata è invece Arianna Porcelli Safonov, con il suo nuovo lavoro dal tono ironico e dissacrante.

Nei giorni successivi il calendario si arricchisce ulteriormente. Tra gli ospiti attesi ci sono Eliana Liotta, che porta a Como una riflessione sul legame tra alimentazione e benessere mentale, e Alex Bellini, esploratore e scrittore che condivide con il pubblico le sue esperienze di viaggio ai limiti della resistenza umana. Spazio anche allo sport, con una serata dedicata al romanzo scritto da Giuseppe Bresciani sulla storia del Como calcio, occasione che intreccia il mondo dell’editoria con una delle passioni più sentite in città. Non mancano poi incontri legati alla memoria e al territorio, tra cui una serata sulla Resistenza vissuta in prima persona da alcuni protagonisti comaschi.

Intanto la manifestazione non si esaurisce nel solo spazio espositivo allestito in centro. Diversi appuntamenti sono infatti diffusi in altri luoghi simbolo della città, dal Museo della Seta al Tempio Voltiano, passando per l’Ostello Bello e il Bus S. Bernardo, trasformato per l’occasione in una piccola sala d’incontri itinerante. Al Cinema Astra, invece, prosegue per tutta la durata della Fiera un ciclo di proiezioni legate ai temi della manifestazione, con film in programma quasi ogni giorno. Non manca infine lo spazio dedicato ai più piccoli, con letture animate, laboratori creativi e attività pensate per avvicinare anche i bambini al mondo dei libri.

La Fiera del Libro resta gratuita e aperta a tutti, con ingresso libero alla maggior parte degli incontri. Gli organizzatori invitano comunque a consultare il programma completo, aggiornato giorno per giorno, per orientarsi tra i numerosi appuntamenti in calendario fino al 13 settembre.