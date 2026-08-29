Fiera di Sant’Abbondio, weekend clou per la festa patronale

Sabato di grande affluenza per la terza giornata della fiera di Sant’Abbondio a Como, l’area allestita accanto alla Basilica, in via Regina Teodolinda. L’appuntamento è promosso dal Comune per celebrare il patrono cittadino.

Nel cuore della fiera resta protagonista la gastronomia. Il ristorante tipico, gestito dai volontari dell’Associazione Pesi Massimi con i Pescatori di Como Alpha, propone piatti della tradizione lariana cucinati con il pesce pescato fresco, dal riso con persico alla cassoela, con la possibilità di portare i piatti a casa. Presente anche uno stand del birrificio artigianale a chilometro zero, tra le proposte gastronomiche della giornata.

I visitatori raccontano soprattutto la convenienza dei prezzi, ritenuti calmierati e vantaggiosi da chi frequenta la fiera da anni. C’è anche chi ricorda che l’incasso, come confermato da alcuni banchi, sostiene iniziative di beneficenza, un aspetto che secondo diversi presenti aggiunge valore alla giornata. Il pubblico è assortito, tra chi arriva per la prima volta e chi non perde un’edizione da anni, magari per tornare a trovare parenti rimasti in città. C’è chi ricorda le stagioni passate, quando l’area gastronomica era gestita dal comitato dei cuochi di Como e risultava più ampia, con un numero maggiore di banchi e cuochi professionisti coinvolti. Il format è cambiato negli anni, ma il giudizio, per buona parte dei presenti, resta comunque positivo, complice anche il bel tempo di sabato. Sabato lo spazio della fiera ha ospitato anche l’accampamento medievale del Palio del Baradello, con sbandieratori e arcieri. Alcuni visitatori si sono fermati inoltre alla mostra «Como, vecchie immagini», curata dalla Società Archeologica nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, dedicata alle testimonianze fotografiche della città. In serata spazio all’intrattenimento con la musica dal vivo, in contemporanea al concerto alla Basilica di San Fedele.

Guardando invece ai prossimi appuntamenti, la fiera prosegue fino a lunedì con gastronomia, musica e spettacoli. Domenica è in programma il mercato agricolo con l’esposizione zootecnica lungo le mura di viale Cattaneo, oltre allo spettacolo serale in piazza Perretta. Lunedì, giorno dedicato al patrono, la manifestazione chiude con l’esibizione del corpo musicale di Rebbio e le aperture gratuite di Pinacoteca civica e Tempio Voltiano, tra le iniziative culturali diffuse in città per la festa di Sant’Abbondio.