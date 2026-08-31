Challenger Atp, il torneo è entrato nel vivo con il tabellone principale

Con la clemenza del meteo, che in passato spesso non ha aiutato gli organizzatori, è scattato il ComoLake Challenger di Como. I primi match hanno premiato due italiani, ammessi al tabellone principale arrivando dalle qualificazioni, Francesco Forti e Fausto Tabacco. Due azzurri hanno sfiorato lo stesso risultato andando vicinissimi alla vittoria ma uscendo dal campo delusi e sconfitti. Si tratta dei giocatori di casa Lorenzo Rottoli e Andrea Colombo. Unico comasco rimasto in gara, Federico Arnaboldi, che ha ottenuto il pass per gli ottavi dopo che il suo avversario è stato costretto a fare forfait per uno stiramento.

All’evento di Villa Olmo sono in corso le sfide del tabellone principale, con i successi di talenti del futuro come il croato 21enne Matej Dodig il diciannovenne tedesco – numero 2 al mondo Junior nel 2025 – Max Schoenhaus.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre con la finalissima.

Per chi fosse interessato a seguire i match dal vivo è possibile acquistare biglietti in on line collegandosi al sito tenniscomo.it. Gli Under 12 entrano gratis; fino al 3 settembre (giovedì) il tagliando per l’ingresso sarà di 15 euro (ridotto 7 euro). Per i quarti di finale (venerdì 4), le semifinali e le finali il prezzo sarà di 25 euro (15 ridotto).