Rapinese: “Se via Fiume non va bene, per coerenza dovremmo chiudere il 90% delle scuole d’Italia”

Dopo il primo pronunciamento del Consiglio di Stato che sospende per ora il trasferimento degli alunni della “Corridoni”, destinata alla chiusura, alla “Venini”, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, soltanto in serata ha affidato a un lungo video postato sui suoi canali social un commento. Mostrando le immagini mentre cammina all’interno della scuola di via Fiume ha detto “se gli alunni della Corridoni non possono essere spostati qui per questioni di sicurezza, per coerenza ed equità dovremmo immediatamente chiudere la scuola di via Fiume ma anche il 90% delle scuole italiane”. “Non sono orgoglioso delle condizioni in cui versano le nostre scuole comasche – ha aggiunto – ma sono il frutto delle mancate manutenzioni nei 30 anni precedenti”.

“Qui ci sono gli spazi per accogliere tutti e quelli che mettiamo a disposizione non sono diversi da quelli che vengono abitualmente utilizzati”. Ha concluso.