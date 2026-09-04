Incendio a Lambrugo, sei appartamenti inagibili. In salvo anche una donna di 107 anni

Incendio a Lambrugo nel pomeriggio attorno alle 16 in via San Carlo. Intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre, dalla provincia di Como e da Lecco, per domare il rogo che ha interessato tetto e sottotetto di una cascina dove è presente una dozzina di appartamenti. Sei risulterebbero inagibili, 14 persone in via precauzionale sono state allontanate molte delle quali potranno dunque rientrare in casa, tra cui un’anziana di 107 anni. Non si segnalano feriti. Ha seguito da vicino le operazioni di soccorso il sindaco di Lambrugo, Flavio Mauri. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.