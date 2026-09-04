Teatro Sociale di Como, primi eventi che anticipano la Stagione dedicata a Volta

Sono stati inaugurati in Piazza Verdi il container di Bianchi Group con all’interno i visori 3D di TEDxYouth@LakeComo e in Sala Pasta le installazioni a cura di ComoNExT Innovation Hub. Visitabili tutti i weekend di settembre dalle 10.00 alle 18.00 ad ingresso libero.

Si avvicina l’avvio della Stagione del Teatro Sociale di Como 2026-27 VOLT Non esiste progresso senza curiosità, dedicata alla SCIENZA, nell’importante anniversario del bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta. La Stagione del Teatro Sociale è promossa in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo, con il patrocinio della Governance Locale Volta200 e del Comitato Nazionale per la celebrazione del bicentenario dalla morte di Alessandro Volta. Il mese di settembre sarà il MESE DELLA SCIENZA e verrà vissuto come “anticipo” della Stagione, con una serie di attività ed eventi gratuiti che introdurranno il fil rouge di quest’anno.

In Sala Pasta si può trovare l’installazione VOLTA: DALLA PILA AL FUTURO a cura di ComoNExT Innovation Hub, uno spazio in cui la memoria della scienza prende vita attraverso il movimento di un robot che opera con precisione, assemblando uno dopo l’altro gli elementi della pila.

L’installazione celebra l’intuizione di Alessandro Volta, che ha trasformato il potenziale dei materiali in energia disponibile per l’umanità. Un ponte tra passato e futuro, tra scienza, e tecnologia e progresso.

Dopo il successo delle passate edizioni, Bianchi Group rinnova ancora il suo decennale sostegno alla cultura e al teatro, tornando a posizionare un container in Piazza Verdi, IL CONTAINER DELL’ENERGIA, decorato con l’immagine iconica della Stagione di Alessandro Volta che strizza l’occhio a questa programmazione a lui dedicata.