Pedone investito a Montano Lucino, 68enne in prognosi riservata al Sant’Anna

Grave incidente a Montano Lucino poco prima delle 14.30 in via Lovesana all’altezza della rotonda davanti al centro commerciale.

Ancora poche le informazioni a riguardo, da quanto ricostruito un uomo di 68 anni è stato investito da un’auto, una Panda.

Per i soccorsi sono intervenute ambulanza e auto medica, il ferito è stato accompagnato al vicino ospedale Sant’Anna dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Rilievi e ricostruzione della dinamica affidati ai carabinieri della compagnia di Cantù.