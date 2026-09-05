Ceresio, fine delle ricerche a Morcote: recuperato il corpo della 36enne scomparsa

È stato recuperato a Morcote, nella acque del Lago Ceresio, il corpo senza vita della 36enne svizzera residente nel Canton Zurigo, scomparsa lo scorso 29 agosto tra Brusino e Morcote.

A individuarla, a 320 metri dalla riva e a circa 72 metri di profondità, è stato un drone subacqueo impiegato dagli agenti della Polizia cantonale insieme alla Società Svizzera di Salvataggio di Lugano, che negli ultimi giorni avevano scandagliato senza sosta il tratto di lago.

Il recupero ha messo fine a giorni di ricerche angoscianti.