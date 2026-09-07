Mezzi e dotazioni per la polizia locale, dalla Regione 174mila euro per i comuni comaschi

Oltre 170mila euro destinati alla provincia di Como per 12 progetti. Risorse destinate alla polizia locale di diversi comuni che potrà dotarsi di nuove strumentazioni, veicoli e sistemi di videosorveglianza. Grazie allo stanziamento di circa 2 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale sarà infatti possibile scorrere la graduatoria dell’avviso pubblico del 2026 e dare il via libera a 124 nuovi progetti presentati che si aggiungono ai 183 già cofinanziati nei mesi scorsi con oltre 4,3 milioni. Il fondo complessivo a disposizione delle amministrazioni locali sale così a 6,3 milioni di euro.

“Con questa nuove risorse – dichiara l’assessore Romano La Russa – confermiamo il nostro impegno nel rafforzare concretamente la sicurezza urbana, sostenendo gli Enti e mettendo gli agenti di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti e mezzi adeguati. Investire nelle dotazioni significa migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi, ma anche incentivare politiche di sicurezza capaci di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà”.

Attraverso il cofinanziamento regionale è possibile acquistare auto, moto, veicoli per unità cinofila e mezzi di navigazione; droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando; strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi. Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe, etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici di coazione a distanza, meglio noti come ‘bolawrap’.

Con le risorse del bando sono già stati cofinanziati 183 progetti presentati da 78 Enti locali in forma associata, 7 Province, 2 Enti Parco e 96 Comuni singoli.

Lo stanziamento comune per comune

In totale per Como lo stanziamento ammonta precisamente a 174.396 euro.

Nel Comasco saranno finanziati 12 progetti. Nel dettaglio: Arosio con 13.908 euro; Carugo con 7.689,76 euro; Centro Valle Intelvi con 15.615,39 euro; Domaso con 4.666,50 euro; Fino Mornasco con 9.455 euro; Inverigo con 20.000 euro; Lomazzo con 3.507,50 euro; Mozzate con 20.000 euro; Olgiate Comasco con 20.000 euro; Rovellasca con 20.000 euro; Solbiate con Cagno con 20.000 euro; Turate con 19.553,90 euro.

Dotti e Spelzini: “Risorse importanti”

“Parliamo di risorse che incidono direttamente sulla qualità del presidio territoriale e sulla capacità operativa dei Comuni – sottolinea Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – La Polizia locale svolge una funzione sempre più articolata, che richiede strumenti adeguati e aggiornati. Sostenere gli enti significa quindi rafforzare concretamente la sicurezza delle nostre comunità”.

Dotti aggiunge in chiusura: “È importante che Regione Lombardia abbia scelto di ampliare la platea dei beneficiari, dando risposta anche a quelle amministrazioni che avevano presentato progetti validi”.

“Si tratta di un segnale concreto e tangibile dell’attenzione che Regione Lombardia riserva alla sicurezza dei nostri cittadini – commenta il consigliere regionale dell’Alto Lago Gigliola Spelzini –. Investire nella Polizia locale significa mettere i nostri agenti nelle condizioni migliori per operare, fornendo loro strumenti moderni per prevenire il degrado e rispondere con tempestività alle esigenze del territorio. Con questi 12 progetti finanziati, diamo una risposta diretta alle necessità delle nostre comunità, confermando l’impegno costante per una provincia di Como più sicura e vivibile”.