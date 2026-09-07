Forum Ambrosetti, imponente servizio d’ordine per garantire la sicurezza dell’evento

Si è conclusa nella giornata di ieri, al termine della tre giorni di incontri e conferenze, a Villa D’Este di Cernobbio, la 52esima edizione dell’annuale convegno organizzato da The European House Ambrosetti di Milano, sul tema “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

Il convegno, tradizionale appuntamento di livello internazionale per il territorio comasco, è stato caratterizzato dalla partecipazione di espressioni di altissimo livello delle istituzioni nazionale ed estere, di organismi internazionali, del mondo imprenditoriale e dell’economia.

Imponente il servizio d’ordine e sicurezza adottato dalla Questura di Como in coordinamento con tutte le altre forze dell’ordine, oltre al contributo di operatori specializzati provenienti da reparti e questure di altre province, per garantire le massime misure di sicurezza alla struttura ospitante e ai partecipanti ai lavori del convegno.

Elemento di particolare spettacolarità è stato il sorvolo, al termine della giornata di ieri, sulle acque del lago della formazione delle Frecce Tricolori.