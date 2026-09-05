Como Challenger Atp, in Croazia il titolo del doppio

Al Como Lake Challenger è stato assegnato il primo titolo, quello del doppio.

Ad aggiudicarselo è stata la coppia croata formata da Nino Serdarusic e Admir Kalender. Testa di serie numero 2, Serdarusic – con una buona carriera anche da singolarista – e Kalender hanno ribaltato il pronostico in finale, superando le teste di serie numero 1, i polacchi Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski, con il punteggio di 6-3, 6-4. Un match combattuto e ricco di colpi spettacolari.

Ora l’attesa è tutta per la finalissima del singolare, in programma nella giornata di domenica alle 17 sul campo centrale del Tennis Como, organizzatore della manifestazione.

L’atto decisivo andrà a suggellare il primo grande evento sportivo di un periodo ricco di manifestazioni.

Le prossime gare di rilievo saranno nello stesso fine settimana, quello del 10 e 11 ottobre.

Sabato 10 appuntamento con il Giro di Lombardia di ciclismo, con traguardo a Como. La corsa ha perso il suo protagonista più atteso: la stagione 2026 di Tadej Pogacar si è infatti chiusa dopo l’infortunio alla Vuelta in Spagna. Lo sloveno ha conquistato le ultime cinque edizioni, eguagliando il primato di Fausto Coppi.

Lo stesso fine settimana si disputa la Centomiglia del Lario, classica mondiale della motonautica, che avrà la sua base a Cernobbio. La gara è alla sua 77esima edizione. Il suo esordio è stato nel 1949.