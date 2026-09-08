Europei di nuoto paralimpico, argento per Magrassi, Briantea84

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Anna Campaniello

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Secondo posto per il canturino Riccardo Magrassi nei 400 stile libero S7 al Campionato Europeo di nuoto paralimpico in corso a Kocaeli, in Turchia. Per l’atleta della Blm Briantea84, 18 anni, è la prima medaglia con la nazionale senior di nuoto paralimpico.
“Prima medaglia storica per il nostro Magrassi con la Nazionale senior di nuoto paralimpico: è un secondo posto EUROPEO nei 400 stile libero S7 chiusi in 4’50”07! Fieri di te”, è il post pubblicato dalla Briantea84. L’atleta sarà impegnato in altre cinque gare agli europei, che si concluderanno sabato.