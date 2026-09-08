Secondo posto per il canturino Riccardo Magrassi nei 400 stile libero S7 al Campionato Europeo di nuoto paralimpico in corso a Kocaeli, in Turchia. Per l’atleta della Blm Briantea84, 18 anni, è la prima medaglia con la nazionale senior di nuoto paralimpico.
“Prima medaglia storica per il nostro Magrassi con la Nazionale senior di nuoto paralimpico: è un secondo posto EUROPEO nei 400 stile libero S7 chiusi in 4’50”07! Fieri di te”, è il post pubblicato dalla Briantea84. L’atleta sarà impegnato in altre cinque gare agli europei, che si concluderanno sabato.
Europei di nuoto paralimpico, argento per Magrassi, Briantea84
Secondo posto per il canturino Riccardo Magrassi nei 400 stile libero S7 al Campionato Europeo di nuoto paralimpico in corso a Kocaeli, in Turchia. Per l’atleta della Blm Briantea84, 18 anni, è la prima medaglia con la nazionale senior di nuoto paralimpico.