Piano sicurezza per la Champions, zona dello stadio Sinigaglia off-limits

Una sfida importante anche sul fronte della sicurezza. Per la gara di Champions League tra Como e Lipsia è stato predisposto un importante piano di controlli in città e di limitazioni alla viabilità nella zona dello stadio. Un dispositivo che è stato condiviso dagli esponenti delle istituzioni nell’incontro di lunedì in Prefettura del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Un sistema predisposto nel dettaglio dalla Questura per garantire il regolare svolgimento dell’evento, che si giocherà davanti a 10.875 spettatori. Circa 700 saranno sostenitori della formazione ospite. Prevedendo un arrivo anticipato, come sempre avviene per le coppe europee, la vigilanza è stata rafforzata già in questi giorni in centro storico e non soltanto nella zona dello stadio.

Nei pressi del Sinigaglia le prime variazioni alla viabilità sono scattate nella giornata di martedì. Ora la tutta la zona dello stadio è praticamente off limits sul fronte dei parcheggi.

Dalle 10 di giovedì 10 settembre, giorno della partita, tutto il traffico vicino all’impianto sarà fermato, con tutele per i residenti nella zona, fino al termine dell’evento.

Non soltanto. Per ragioni di sicurezza viene interdetto nella giornata di giovedì il transito dei pedoni nella superficie tra Giardini a Lago, Largo Borgonovo e viale Vittorio Veneto.

Limitazioni anche per il parcheggio di Lazzago, che viene utilizzato per radunare i tifosi ospiti. Il divieto di sosta scatta alle 6.30 di giovedì. Gli abituali frequentatori ne devono dunque tenere conto per evitare rimozione dell’auto e multe.