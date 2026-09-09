Fabregas: “In Champions con la mentalità di sempre. Guai a sentirsi appagati”

Un giorno storico per il Como, con l’esordio in Champions League contro il Lipsia.

“Anche in Europa scenderemo in campo con la nostra mentalità e punteremo a vincere”.

Lo ha detto l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas in sede di presentazione. “Per me Como-Lipsia rimane una partita di calcio come le altre – ha aggiunto l’allenatore del Como – Capisco benissimo l’entusiasmo e il valore storico per il club, ma dobbiamo avere la lucidità di affrontarla come una gara normale. La nostra mentalità non cambia. Incontriamo un avversario di altissimo livello e non possiamo permetterci di viverla con l’appagamento di chi è già soddisfatto per esserci arrivato. Servirà massima attenzione ai dettagli, perché se in serie A paghi ogni errore, in Champions League lo paghi ancora di più”

Al suo fianco il capitano Lucas Da Cunha. “Quello che ci ha portati fino a qui e che ci fa continuare a migliorare è soprattutto il nostro spirito di gruppo – ha specificato – il nostro stare e lavorare insieme. Ed è fantastico poter esordire nel nostro stadio”