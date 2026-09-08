Como-Lipsia di Champions, è scattato il conto alla rovescia

La Champions 2026-2027 ha preso ufficialmente il via con le prime sfide. Un lungo cammino che culminerà con la finale allo stadio Metropolitano di Madrid – l’impianto dell’Atletico – sabato 5 giugno 2027.

Il Como deve attendere la serata di giovedì per la partita d’esordio contro il Lipsia, che andrà a chiudere il primo turno. Appuntamento allo stadio Sinigaglia alle ore 21.

Attesa febbrile per la “prima” dei lariani nella coppa europea più importante.

La giornata di mercoledì, oltre che agli allenamenti di rifinitura sarà consacrata alle conferenza stampa dei tecnici e giocatori delle due contendenti.

In campionato il Como è reduce dal successo per 4-1 a Genova, il Lipsia ha perso per 3-1 in trasferta contro il Werder Brema.

Intanto è stata designata la squadra arbitrale per la sfida sulle rive del Lario. Il match sarà diretto dall’olandese Serdar Gözübüyük.

Il presidente del Como Mirwan Suwarso, alla vigilia della Champions Como-Lipsia, ha annunciato che lui e alcuni dirigenti cederanno i loro posti perché lo stadio è esaurito e ha capienza ridotta e vuole che siamo presenti i tifosi di lunga data. I biglietti saranno assegnati ai sostenitori più anziani, nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in tutte le categorie nel corso dei decenni.

Ogni particolare è stato organizzato anche sul fronte della sicurezza, per l’esordio in Champions dei biancobù. Allo stadio ci sarà il tutto esaurito con 10.875 spettatori, capienza prevista per le competizioni europee. Attesi 700 tifosi del Lipsia, in gran parte provenienti dalla Germania, in arrivo già nella giornata di mercoledì. Non a caso la vigilanza in centro città è già stata rafforzata.

Allo stadio Sinigaglia sono scattate le prime limitazioni per parcheggi e viabilità. Il giorno del match dalle ore 10 ci sarà il blocco completo, con eccezioni per i residenti nella zona.

Utile promemoria anche per i pendolari abituati a parcheggiare a Lazzago, negli spazi che in occasione delle partite vengono riservati ai tifosi ospiti. Il divieto di sosta scatta alle 6.30 di giovedì mattina. Quindi massima attenzione, onde evitare multe e rimozioni.