Più treni da Milano Cadorna a Como Lago: Trenord potenzia i collegamenti da lunedì 14 settembre

L’estate resta ormai, per i più, soltanto un ricordo. I lavoratori sono tornati in ufficio e in azienda, per gli universitari è tempo di esami e a breve si torna a lezione, per gli altri studenti invece lunedì suonerà la fatidica prima campanella. E per far fronte a un flusso di persone in aumento Trenord potenzia le corse tra Como e Milano.

In particolare, da lunedì 14 settembre, nei giorni feriali il servizio della linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago sarà potenziato con l’aggiunta di quattro corse. Il treno in partenza dalla stazione di Como Lago alle 10.46, con orario di arrivo a Cadorna previsto per le 11.48, e quello in partenza dal Lario alle 11.46, con arrivo a Milano alle 12.48. Più treni anche per chi parte dal capoluogo lombardo, con il Milano Cadorna delle 10.13, in arrivo al capolinea di Como Lago un’ora dopo, e quello delle 11.13 con orario di arrivo previsto per le 12.14.

Il potenziamento si aggiunge a un incremento dell’offerta messa già in campo a partire dallo scorso 14 giugno sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, ma soltanto nei festivi, a beneficio anche dei flussi turistici, con l’introduzione delle corse in partenza da Cadorna alle 11, in arrivo a Como alle 11.48, e in partenza dal capoluogo lariano alle 12.12 e arrivo a Milano alle 13.01. E se con l’arrivo della stagione autunno/inverno il flusso dei turisti in viaggio da Milano al lago sarà sicuramente più gestibile, ora non resta che pensare a chi ogni giorno si sposta tra le due province per studio o per lavoro. Per questo Trenord ha potenziato il servizio. Si parte, come detto, lunedì.