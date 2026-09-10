Festival del Legno di Cantù: la XIV edizione dal 24 settembre al 4 ottobre

Undici giorni, 14 mostre, 37 appuntamenti aperti al pubblico, oltre 40 aziende del territorio accreditate e 10 buyer stranieri: sono i numeri della XIV edizione di Cantù Città del Mobile – Festival del Legno, in programma dal 24 settembre al 4 ottobre, presentata questa mattina dal sindaco Alice Galbiati e dall’assessore alle Attività Economiche e Produttive Isabella Girgi.

La formazione rappresenta uno degli assi centrali del Festival, che rinnova e amplia il coinvolgimento delle scuole del territorio.

La città tornerà a essere parte integrante del Festival: oltre 60 vetrine daranno vita a Shopping & Design – La Vetrina è Mobile, mentre Botteghe Aperte accompagnerà il pubblico nei luoghi del saper fare. Faranno parte del programma mostre, concerti, percorsi guidati, talk e laboratori per bambini e famiglie.

Dopo l’ingresso nel palinsesto nel 2025, il Festival del Legno consolida la propria presenza all’interno della Lake Como Creativity Week, la manifestazione promossa dal Comune di Como e dalla Camera di Commercio Como-Lecco nell’ambito del progetto Destinazione Como Città Creativa UNESCO, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre.

L’inaugurazione del Festival è in programma mercoledì 23 settembre alle 18 alla ex chiesa di Sant’Ambrogio a Cantù.