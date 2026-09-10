Tra agricoltura, cibo e territorio: a Cernobbio il 19 e 20 settembre va in scena la Notte Gialla

Cernobbio si tinge di giallo: due giorni tra agricoltura, cibo e territorio. E’ stata presentata la Notte Gialla che andrà in scena il 19 e 20 settembre.

Due giornate con il lungolago trasformato in una vetrina dell’agricoltura lariana, promosse nel cuore della Festa del Borgo con Coldiretti Como Lecco e Campagna Amica. Una formula pensata per unire il momento di festa alla conoscenza diretta di chi produce il cibo e alla valorizzazione delle filiere locali.

Sabato 19 settembre l’evento prenderà il via alle 15.30 e proseguirà fino alle 23.30, mentre domenica 20 il programma ripartirà alle 9 per concludersi alle 18. Il cuore della manifestazione sarà piazza Risorgimento e il lungolago di Cernobbio.

«La Notte Gialla porta l’agricoltura nel cuore di uno dei luoghi più conosciuti del Lago di Como e lo fa attraverso un linguaggio immediato, capace di parlare a tutti» ha sottolineato il presidente di Coldiretti Como e Lecco, Fortunato Trezzi. «Ci saranno gli agricoltori con i loro prodotti, i Cuochi Contadini, il mercato, il cibo di strada, il vino, la birra e le esperienze dedicate alle famiglie. È un modo concreto per raccontare quanta agricoltura ci sia dietro ciò che mangiamo ogni giorno e quanto sia importante mantenerla viva sul territorio».

Un ruolo centrale sarà affidato proprio ai Cuochi Contadini, chiamati a trasformare le materie prime agricole in proposte adatte anche allo street food e quindi capaci di avvicinare un pubblico giovane.

Accanto al cibo, la manifestazione punterà poi sulla componente divulgativa. Tra le iniziative rivolte ai più piccoli sono previsti laboratori che porteranno i più piccoli a conoscere l’origine degli alimenti, il lavoro agricolo e il significato del chilometro zero.

«Vogliamo che questa manifestazione sia una festa, ma non soltanto una festa» ha aggiunto il direttore Luciano Salvadori. «Dietro ogni banco ci sono un’impresa, una famiglia, un territorio e un lavoro che dura dodici mesi all’anno. Portare migliaia di persone a contatto diretto con gli agricoltori significa accorciare non solo la filiera commerciale, ma anche la distanza culturale tra chi produce e chi consuma. Cernobbio offre una cornice straordinaria per farlo».

La Notte Gialla si inserisce nel programma più ampio della Festa del Borgo, che sabato coinvolgerà centro storico e lungolago con numerose iniziative. Tra queste anche la caccia al tesoro per le famiglie dalle 18 alle 21, lo shopping sotto le stelle, gli appuntamenti nel borgo e la musica serale.

«La Festa del Borgo è un appuntamento che celebra Cernobbio, la sua storia, le sue tradizioni e soprattutto la sua comunità» ha ricordato il sindaco Matteo Monti. «Cernobbio è conosciuta in tutto il mondo, ma prima di tutto è una comunità fatta di cittadini». Un appuntamento, quest’ultimo, che il Comune ha rilanciato dal 2018 con l’obiettivo di «fare rete col territorio» e che quest’anno punta ad attirare migliaia di persone.