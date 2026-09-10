Sottoscritto l’accordo di collaborazione Teatro Sociale-Acinque

Un accordo dalla durata di tre anni che prende il via dall’efficientamento energetico del teatro e prosegue con una serie di iniziative congiunte. Lo hanno sottoscritto il Sociale e il Gruppo Acinque. Una intesa che arriva in una fase di celebrazioni dedicate ai due secolo dalla scomparsa di Alessandro Volta, inventore della pila e scopritore del gas metano.

La sinergia prevede organizzazione di eventi, comunicazioni congiunte sul tema della sostenibilità, con il coinvolgimento delle scuole, e momenti di promozione del binomio energia e cultura.

“Parliamo di due eccellenze del territorio, saldamente radicate, dinamiche e propositive, storici punti di riferimento nei rispettivi campi. Due realtà consapevoli di recitare un ruolo guida nell’ambito della proposta culturale e dell’innovazione energetica” hanno sottolineato Matteo Barbera e Stefano Cetti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acinque.

“Siamo particolarmente felici di avviare questo nuovo percorso di collaborazione con Acinque, una realtà che da sempre dimostra grande attenzione verso il territorio e la cultura” ha sottolineato Dominique Meyer, presidente Teatro Sociale di Como-AsLiCo.