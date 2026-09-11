11 settembre, 25 anni fa l’attacco alle Torri Gemelle. A New York l’omaggio del ministro Locatelli

“A vincere non è stato il terrore ma la forza di un popolo che ha saputo reagire”, con queste parole il ministro comasco per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a New York per un convegno sull’autismo, ha reso omaggio alle vittime degli attentati del 2001 in occasione del venticinquesimo anniversario della strage terroristica alle Torri Gemelle.

“A distanza di tanti anni il dolore è ancora vivo – ha dichiarato il ministro in visita al Memoriale dell’11 settembre – ma mi rendo conto della forza che il popolo americano ha avuto e credo che sia stato questo a cambiare veramente il mondo. La forza di un popolo che nonostante le vite spezzate di migliaia di persone trova il coraggio di ripartire”.

“Il coraggio, l’unione tra comunità, una mobilitazione di forze e di aiuti che ha penetrato le macerie, che ha evitato la sopraffazione, che ha generato nuovi legami, nuove alleanze e una speranza in più per il futuro”, ha aggiunto Locatelli.

In occasione della visita, e prima della cerimonia di commemorazione delle vittime italiane e italo americane organizzata al Consolato generale d’Italia a New York, il ministro Locatelli ha deposto un omaggio e ha osservato un momento di raccoglimento. “Grazie a tutti coloro che hanno aiutato, sostenuto e condiviso umanamente il peso di quei giorni – conclude il ministro – e i momenti più duri della storia americana più recente”.