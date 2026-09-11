Tra Italia Svizzera, sull’auto 30 chili di funghi raccolti in Ticino. Due denunciati

I collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato nei giorni scorsi un veicolo nelle vicinanze del valico di Ligornetto con un carico del tutto particolare. A bordo di un SUV con targhe italiane hanno infatti trovato trenta chili di funghi. Inizialmente le persone a bordo dell’auto hanno dichiarato di averli raccolti in Germania. In un secondo momento, hanno però ammesso di averli invece raccolti in Ticino. I due uomini fermati e il carico sono stati consegnati per competenza alla Polizia cantonale che li ha denunciati all’Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio per infrazione alla Legge cantonale sulla raccolta di funghi. Funghi che sono stati donati ad una casa anziani della zona.

Il carico superava il quantitativo giornaliero consentito di 3 kg a persona come previsto dalla legge ticinese, legge che vieta inoltre la raccolta notturna (dalle ore 20.00 alle ore 7.00) e la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta. Chiunque contravviene alle disposizioni del decreto legislativo è punibile con una multa massima fino a 10.000 franchi.