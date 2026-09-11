Bartali, Santambrogio e due maglie da leggenda: weekend di emozioni al Ghisallo

Fine settimana intenso al Museo del Ghisallo di Magreglio che si avvicina al 14 ottobre 2026, giorno del ventesimo compleanno.

Domani, sabato 13 settembre, alle ore 16 presentazione del libro di Sergio Meda su Gino Bartali. Non una biografia sulle vittorie, ma un ritratto dell’uomo, della sua fede riservata e del suo essere Giusto tra le Nazioni per aver salvato ebrei nella Seconda Guerra Mondiale trasportando documenti in bici. Nell’opera anche la storia della borraccia con Coppi al Tour ’52. Prefazione di Francesco Moser.



Domenica 14 settembre è in calendario il 12° raduno Seregno-Ghisallo, 40 chilometri nel ricordo di Giacinto Santambrogio e Stefano Gottardo. Ritrovo alle 7.30 in Piazza Risorgimento a Seregno, partenza 8.30, percorso per Giussano, Erba, Canzo, Asso, Barni fino al Ghisallo.



All’arrivo al Ghisallo verranno donate al Museo due maglie storiche che entrano in collezione: la maglia rosa di Felice Gimondi del Giro ’76 donata dai fratelli Arnaboldi e la maglia delle Regioni di Giacinto Santambrogio, donata dalla famiglia.