Riapre il lungolago di Como: percorribili le due corsie per Cernobbio, chiusa quella dei bus

Roggia intubata e problema risolto. Riaperto il lungolago di Como dopo i lavori di tombinatura che per una settimana hanno bloccato il centro città. Sistemato il cedimento che si era verificato nei mesi scorsi in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di piazza Cavour, si mette fine (o quasi) a un cantiere cruciale per la città. Tornano percorribili le due corsie verso Cernobbio, riattivata la Ztl e chiuse le corsie preferenziali in centro città, riservate a bus e taxi, e aperte soltanto in questa settimana di lavori. Sul Lungo Lario Trento e Trieste resta chiusa però la corsia preferenziale dei pullman. A fare il punto è l’assessore comunale a Protezione civile e Ambiente, Michele Cappelletti. “Dobbiamo terminare il lavoro – spiega – in quanto abbiamo scoperto una piccola magagna sotto il marciapiede, sull’angolo, vicino a piazza Cavour, ma la circolazione non sarà interrotta“.

Corsia dei bus chiusa da oggi e fino al 22 settembre: è quanto messo nero su bianco anche in un’ordinanza del Comune di Como, con l’auspicio che i lavori possano terminare con anticipo. La sede stradale al momento è solo fresata. Restano in sospeso i lavori di asfaltatura, previsti per la serata di martedì, per non intaccare la viabilità cittadina negli orari di punta, soprattutto con la ripresa delle scuole.

In questa settimana di lavori non sono mancati i disagi alla viabilità, con lunghe code sulla Lariana segnalate anche in mattinata. E allo sfogo degli automobilisti si è aggiunto l’appello dei sindaci, a partire dal primo cittadino di Torno, Rino Malacrida, da sempre attento alla viabilità sulla trafficata provinciale vista lago. “Mi dispiace, ma noi facciamo i lavori, non facciamo comunicazione – ha replicato l’assessore Cappelletti – L’ordinanza è uscita e tutti media ne hanno dato risalto, gli stessi media a cui il sindaco di Torno ha scritto, bastava leggere quanto è stato scritto. Mi dispiace aver creato disagi, ma forse era peggio se un pullman fosse caduto nel buco formato sul lungolago”. Disagi destinati ad attenuarsi: le due corsie, infatti, sono riaperte, fa eccezione – come detto – quella preferenziale riservata ai bus.