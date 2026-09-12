In programma oggi e domani a Misinto il Memorial “Insieme per Fily” con le leggende della nazionale italiana di basket. Si tratta della nona edizione del Memorial dedicato al ricordo di Filippo, promosso dall’Associazione “Insieme per Fily”. In questi anni l’associazione ha raccolto oltre 670mila euro per la ricerca e circa 150mila euro per progetti di accoglienza, assistenza e sostegno ai bambini malati di osteosarcoma e alle loro famiglie. L’edizione 2026 del Memorial è organizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori, si svolge all’oratorio San Domenico Savio ed è patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. Due giorni pieni di attività, sport, musica e divertimento, con gastronomia aperta a pranzo e cena, live music, gonfiabili e giochi per bimbi: esposizione di oltre 50 moto sportive, vespe d’epoca, truck e stands vari. Domani ancora tornei di pallavolo e calcio giovanile a 7 e a 11 maschili che si svolgeranno per l’intera giornata: il mattino corteo di moto vespe per le vie di Misinto e dei Comuni vicini, nel pomeriggio dimostrazioni di pet therapy, esibizioni di ginnastica acrobatica a cura dalla Asd Mida e gare e dimostrazioni di baskin curate dalla ASD Sport4All di Lentate sul Seveso. Alle 17.30 sarà Ivan Ramiro Cordoba a dare il calcio d’inizio della partita del cuore tra Lazzate e Meda (le due squadre in cui ha giocato Filippo) con le premiazioni finali in programma alle 18.30.

“Insieme per Fily è una di quelle realtà che meglio dimostrano in modo concreto il grande cuore della Lombardia e della Brianza, un’associazione capace di garantire ai bambini malati e alle loro famiglie un sostegno costituito da sorrisi, allegria, emozioni, comprensione e al tempo stesso meritoria per il grande contributo che riesce a dare allo sviluppo della ricerca in campo scientifico. Lo testimoniano le centinaia di migliaia di euro che i genitori di Filippo hanno raccolto in questi anni e i numerosi testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo che partecipano attivamente alle numerose iniziative dell’associazione”, commenta il presidente del consiglio regionale Federico Romani. “E’ dovere delle istituzioni ad ogni livello – aggiunge – sostenere queste realtà e assicurare il proprio impegno anche in campo legislativo per facilitare l’accesso e le possibilità di cura, donando rinnovata speranza a tanti bambini e famiglie”.