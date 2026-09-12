Lungolago e viale Geno, doppio cantiere. Chiusa la corsia preferenziale, modifiche ai bus

Piazza Cavour e il lungolago ancora interessati dai lavori di manutenzione straordinaria dei tombini, con un restringimento della carreggiata e la corsia preferenziale dei bus chiusa. Un intervento che si dovrebbe concludere entro il prossimo 22 settembre e al quale intanto si aggiungerà anche, da lunedì, l’avvio della riqualificazione di viale Geno.

Il lungolago, riaperto venerdì scorso nel pomeriggio, dopo la fresatura dovrà essere asfaltato, I lavori sono previsti a inizio settimana prossima, ma in orario serale e notturno per evitare la paralisi del traffico, destinato ad aumentare ulteriormente con l’apertura delle scuole. L’intervento che riguarda i tombini invece, come da ordinanza del settore opere pubbliche del Comune di Como, viene effettuato anche durante il giorno e proseguirà fino al completamento, previsto entro il 22 settembre.

“Per la tipologia di lavorazione e per le dimensioni dei mezzi si rende necessario un restringimento della carreggiata”, si legge nel documento di Palazzo Cernezzi, che dispone il divieto di transito in piazza Cavour per tutte le categorie di veicoli sulla corsia riservata in direzione lungolago. Sul Lungo Lario Trento, nel tratto tra via Cairoli e piazza Cavour, stesso provvedimento. Inevitabilmente, Asf Autolinee ha previsto modifiche ai percorsi dei bus delle linee che prevedono il passaggio nella zona di cantiere.

Da lunedì intanto partono i lavori di riqualificazione in viale Geno. Il cantiere, annunciato inizialmente per il mese di marzo e poi rimandato dopo i ricorsi degli esercenti della zona, prenderà il via alle 8 del 14 settembre, secondo quanto annunciato dal Comune di Como. L’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni per una durata complessiva di 6 mesi, suddivisi in fasi.

La fase iniziale dei lavori, che durerà 5-6 settimane, interesserà Lungo Lario Trieste, dall’angolo di piazza Orchi fino a via Parravicino. L’area di cantiere occuperà temporaneamente il parcheggio moto. La seconda fase, prevista per novembre, interesserà la zona di piazza De Gasperi. “I lavori verranno realizzati in concomitanza con la chiusura programmata della funicolare per manutenzione, in assenza di utenti, al fine di ridurre l’impatto complessivo sull’area”, precisa il Comune.

La riqualificazione di viale Geno comporterà un investimento di un milione di euro. Prevede la progressiva riduzione del traffico, più spazi pedonali e una netta riduzione di tavolini di bar e ristoranti.