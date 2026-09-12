Incidente in via Paoli, tra i feriti due bambini di 5 e 8 anni

Quattro persone tra le quali due bambini di 5 e 8 anni sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Pasquale Paoli a Como. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi dopo l’incidente. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna. Il traffico è rimasto bloccato per l’intervento di soccorso e i rilievi, con lunghe code in un momento in cui la viabilità era già congestionata per il traffico intenso.