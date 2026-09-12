Primaria Corridoni ammalorata: polemiche dal Pd. Molteni invita i genitori a visitare la scuola

Le polemiche attorno alla scuola Corridoni di Como, con un presente travagliato e un futuro ancora da scrivere, continuano a tenere banco in città. Dopo le dichiarazioni in diretta del sindaco Rapinese e la lettura del documento esito di un sopralluogo all’interno dell’istituto di via Sinigaglia, le reazioni non sono tardate ad arrivare. A partire dal Partito Democratico di Como. Daniele Valsecchi e Francesco Finizio, rispettivamente segretario cittadino e referente scuole, riportano a galla la “volontà di trasferimento del 2024”. “Bambini e famiglie meritano rispetto”, scrivono in una nota. Due anni fa, aggiungono, “questa amministrazione voleva trasferire alla Corridoni i bambini della Perti. Oggi, al contrario, decide di chiudere la Corridoni per spostare gli alunni in altri plessi. Questa non è programmazione, è un gioco d’azzardo“. “Le manutenzioni – proseguono Valsecchi e Finizio – sono una competenza diretta e inderogabile del Comune: ammettere il degrado generale significa firmare un’ammissione di colpevolezza per non aver fatto nulla in più di quattro anni. I bambini e le famiglie della Corridoni e di tutte le scuole di Como – concludono gli esponenti dem – meritano sicurezza e certezze”.

Vale la pena precisare, però, che il monitoraggio nelle scuole, Corridoni in primis, è sempre stato fatto e che i bambini – in via Sinigaglia come in altri istituti – non sono andati a scuola in condizioni di rischio. Sul perché il documento sia stato reso pubblico soltanto ora, quattro anni dopo il sopralluogo, Rapinese è chiaro: “Perché noi la scuola l’abbiamo chiusa (come approvato anche da delibera regionale a ottobre 2025) e non abbiamo mai parlato di questa sicurezza, facevamo i monitoraggi, arriviamo a giugno e via, andare”. “Loro (cioè chi ora scende in campo in difesa della Corridoni) non hanno mai parlato di sicurezza – spiega ancora il sindaco – non hanno mai detto che le scuole che avevamo indicato non erano sicure. Quindi dal punto di vista processuale anche la difesa non è mai stata questa. Nel momento ultimo, evidentemente per impressionare il giudice, parlano di sicurezza di via Fiume”. Quando, aggiunge il sindaco, i documenti relativi alla Corridoni evidenziano criticità ben più rilevanti rispetto a quelle riscontrate alla Venini. “Facevamo i monitoraggi e accompagnavamo la chiusura – ribadisce Rapinese nel corso di Etg+ Sindaco – Ora hanno inventato questioni di sicurezza, mentre il certificato statico in via Fiume ce l’abbiamo. Questi documenti sono agli atti e lo abbiamo spiegato bene al giudice, e al giudice abbiamo mandato anche altri documenti”.

Se la preside Grazia Miccolis, chiamata in causa dal sindaco, preferisce non replicare , si fa sentire invece il commento di Simone Molteni, presidente del consiglio di istituto Como Borgovico. “Ai dirigenti comunali sfugge che gli unici responsabili che possono e devono intervenire sugli immobili sono loro, come già sottolineato negli scorsi mesi dal provveditore e dall’ufficio scolastico regionale”, replica. E ancora: “Come mai nel 2024 il sindaco individuava la Corridoni come scuola alternativa alla Perti che voleva chiudere?”. “Rapinese – aggiunge Molteni – definisce le scuole della città “fatiscenti”, ma il Comune poi non interviene con un’adeguata riqualificazione”.

Per Molteni, inoltre, il responsabile della sicurezza – che ha esaminato entrambi i plessi – riterrebbe la Corridoni “in condizioni molto migliori di via Fiume. Infine, l’appello: “Domenica e lunedì pomeriggio l’istituto è aperto e tutti i genitori che vogliono vedere lo stato locali e quanto è viva la scuola, sono i benvenuti. Noi continuiamo a difendere un progetto e un luogo, che è prima di tutto punto di riferimento per la comunità”.